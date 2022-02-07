Kale Tasarım ve Sanat Merkezi bir kez daha ‘İyi Bak Dünyana’ diyor

Dünyamızın içinde bulunduğu sorunlar yumağından çıkış için yaratıcı endüstrilerin yol gösterici olabileceğine inanan ve bu doğrultuda sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açmayı hedefleyen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), 8 Şubat’tan itibaren yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hayatının dönüm noktaları ve ilham kaynaklarıyla, malzeme denemeleri başta olmak üzere tasarım yolculuğundan gerçekçi paylaşımlar içeren ve hem içeriği hem de tasarımlarıyla dikkat çeken Özlem Tuna’nın ilk kitabı ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ kendi tasarım yolculuğuna tanıklık ediyor. Kitabından ilham alarak hazırladığı ve aynı adı taşıyan ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ sergisi ise tasarımcının dünyasına daha yakından bakıyor.

Beş duyuyla deneyimleniyor

Özlem Tuna’nın tasarımı, üretimi ve hayatı keşfederek kendi yolculuğuna çıktığı ve beş duyumuzla deneyimleyeceğimiz ‘Geriye Dönüp Baktığımda’; dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur diyor.

Tasarım yolculuğunun baş aktörleri hamur, çamur ve metal ekseninde şekillenen ‘Geriye Dönüp Baktığımda’, ziyaretçileri içe bakmaya, kendilerini sorgulayarak ilham almaya ve sınırlarını zorlayarak dönüştürücü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Atölye Kale’nin katkılarıyla hayata geçen ‘Geriye Dönüp Baktığımda’, KTSM’de 11 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.