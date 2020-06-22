"Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor" Podcast’te

22 Haziran 2020

Kalebodur’un, 2013 yılında, toplumu ve mimarlığı ilgilendiren değerlere sahip çıkma misyonuyla başlattığı, “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor”un program kayıtları Podcast olarak iTunes, Soundcloud ve Spotify'da yayında.

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer’in moderatörlüğünde bugüne kadar yüze yakın söyleşinin gerçekleştirildiği “Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor” söyleşileri, pandemi süreci nedeniyle Nisan ayından bu yana online ortamda izleyicisiyle buluşuyordu. Program şimdi ise Podcast olarak iTunes, Soundclud ve Spotify’dan da dinlenebilecek.

Podcast olarak iTunes, Soundclud ve Spotify’dan yayınlanmaya başlayan söyleşi ve panel kayıtlarında; Ahmet Alataş, Ali Osman Öztürk, Aydan Volkan, Aydın Boysan, Brigitte Weber, Cem Sorguç, Charles Renfro, David Chipperfield, Deborah Berke, Deniz Aslan, Doğan Kuban, Emre Arolat, Enis Öncüoğlu, Eric Owen Moss, Ertun Hızıroğlu, Gökhan Avcıoğlu, Han Tümertekin, Cengiz Bektaş, Hasan Çalışlar & Kerem Erginoğlu, Hasan Özbay, Helen Castle, İhsan Bilgin, Levent Çırpıcı ve Atilla Kuzu, Massimilliiano Fuksas, Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Murat Kader, Mutlu Çilingiroğlu, Nevzat Sayın, Ömer Yılmaz, Saffet Kaya Bekiroğlu, Selva Gürdoğan ve Greger Thomsen, Semra ve Özcan Uygur, Melike Altınışık, Can Çinici, Süha Özkan ve Uğur Tanyeli gibi ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan isimler yer alıyor.