“KaleTalks Sosyal Girişimcilik” serisi dijital platformda!

20 Nisan 2020

Sosyal girişimcilik ekosistemine katkı sağlayarak sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen ‘İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’ katılımcılarının ve gelecek vaat eden sosyal girişimcilerin ağırlandığı 'KaleTalks Sosyal Girişimcilik' serisi, dijital platforma taşındı.

Alanında uzman kişilerin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'KaleTalks Sosyal Girişimcilik' serisi ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin görünürlüğünü artırmak ve onların yarattığı pozitif etkiye destek olmak amaçlanıyor.

Kale Grubu YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak ‘KaleTalks Sosyal Girişimcilik’ serisinin Nisan programında 23 Nisan Perşembe saat 18:00’de Toyi’nin kurucu ortağı Elif Atmaca ‘Fiziksel İzolasyon Günlerinde Oyunla İyileşmek’ temalı konuşmasıyla tüm ebeveynlere yol gösterici olmayı hedefliyor.

26 Nisan Pazar saat 14:00’de ise Anlatan Eller’in kurucusu Pelin Baykan ile ‘Çocuklar ve Aileler için Türk İşaret Diline İlk Adım’ temalı online atölye, iletişimin önemini bir kez daha vurgulayacak. Kale Grubu YouTube Kanalı