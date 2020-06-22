22 Haziran 2020

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve TSPB Başkanı Dr. Alp Keler’in katılımlarıyla gerçekleşecek Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 23 Haziran tarihinde, saat 16.00’da düzenlenecek. Yarışmada birinci olan yarışmacı 12 bin 500 TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. Dördüncü olan yarışmacı ise, Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.

Bu yıl ilk defa açılan Halk Özel Ödülü kategorisinde jüri üyeleri tarafından belirlenen ilk 10 film halk oylamasına sunuldu. Halk oylamasında birinci seçilen film 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.

Türkiye’nin her bölgesinden katılımın olduğu yarışmanın başvuruları, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, Sinema SE7EN Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve Sinema Yazarı Murat Özer, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi Sinema Yazarı Uğur Vardan ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Tören, TSPB’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.