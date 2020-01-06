“Kanlı Komedya ‘Caligula’” Baba Sahne’de!

06 Ocak 2020

Halkının kendisinden nefret etmesi için âdeta yanıp tutuşan ama sevgili atı İncitatus’u senatoya konsül yapma cüretini gösterdiğinde dahi halktan bir tepki görmeyen, çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula’nın trajikomik hikâyesi Kanlı Komedya ‘Caligula’, 12 ve 13 Ocak’ta Baba Sahne’de!

Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı Kanlı Komedya ‘Caligula’, esas adı Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus olan diktatör Caligula’nın halkına yaşattığı zulmü ve halkın bu zulüm karşısındaki tepkisizliğine olan şaşkınlığını anlatıyor.

Trajikomik yorum

Halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel bir yaklaşım sunan Kanlı Komedya ‘Caligula’ oyununda Caligula ve çevresindekiler, Ragıp Yavuz’un trajikomik yorumunda güncelliğini koruyan metaforik birer “figür” olarak işleniyor. Hüseyin Mevsim’in dilimize çevirdiği, sahne ve kostüm tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyunda Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun rol alıyor.

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Oyunu Ödülü’nü kazanan oyun; Öktem’e 24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Saraçoğlu’na 18. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu, Üstündağ’a 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Yüksel Aymaz’a ise 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Işık Tasarımı ödüllerini getirdi.

Tek perdelik Kanlı Komedya ‘Caligula’, 12 Ocak Pazar günü saat 16.00’da; 13 Ocak Pazartesi akşamı ise 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.