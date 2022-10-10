Karaköy Güllüoğlu yeni mağazasında hizmet vermeye başladı

1843’ten bugüne uzanan köklü geleneğini sürdüren Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazasına taşındı. Modern dokunuşlar ile dekore edilen yeni mağaza, geleneksel mimarinin samimi detaylarına yer veren bir tasarıma sahip.

Her yaştan konuk için

Şubeleşmek yerine, kendi içlerinde dikey büyüyerek yeniliklere imza atmayı hedeflediklerinin altını çizen Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, “Yıllardır Karaköy’de yer alan tek mağazamızla hizmet veriyoruz. Bu geleneği bozmadan, taşındığımız yeni yerimizde de tek noktada konuklarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz. Karaköy Güllüoğlu’nun bizim için bir ticarethaneden çok daha öte anlamı var. Bizler birer tüccardan öte, işine gönül vermiş sanatkârlarız” diyor.

Bin 400 metrekare kapalı alanının yanı sıra, 300 metrekare açık avlu alana sahip yeni mağaza, arka bahçesindeki bağlantı ile Karaköy’ün merkezinde bir pasaj olarak konumlanıyor.