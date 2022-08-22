Karaköy Güllüoğlu’ndan yeni ürün: Baklava burger

1843’ten bugüne uzanan köklü bir geleneğin temsilcisi olan Karaköy Güllüoğlu, baklava burger ile menüsüne bir lezzet daha ekledi. 40 kat yufkadan özel tekniklerle hazırlanan baklava burger, arasında serinleten bir dondurma ile servis ediliyor.

Sade yağı klasik baklavalardan biraz daha bol olan baklava burgerin, şekeri ve hamur oranı ise, daha az. Antep fıstığının lezzeti ile taçlanan bu eşsiz lezzeti deneyimlemek için Karaköy mağazasını ziyaret etmek veya web sitesinden sipariş vermek gerekiyor.