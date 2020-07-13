Kargo ve kurye çalışanlarının çocuklarına armağan kitap

13 Temmuz 2020

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) ve Vakfın yayınevi Redhouse Kidz, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği koronavirüs sürecinde yağmur, sıcak, gece, gündüz demeden aralıksız çalışan kargo ve kurye çalışanlarının çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri, SEV İlköğretim Kurumları ve Redhouse Kidz’in bağlı olduğu SEV, koronavirüs sürecinin kahramanlarından sağlık çalışanları ile çocuklarına 23 Nisan’da 10 bin kitap armağan etmesinin ardından bu kez de kargo ve kurye çalışanları için bir proje hayata geçirdi.

Projeye, Türkiye'de faaliyet gösteren kargo, kurye ve posta firmalarının bağlı olduğu Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) de destek oldu. SEV’e bağlı Redhouse Kidz tarafından basılan, Özge Bahar Sunar’ın yazdığı, Ceyhun Şen’in resimlediği Kirpi ve Sergi kitabı, KARİD tarafından üyelerinin çalışanlarına dağıtıldı.