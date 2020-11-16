Karma sanat müzayedesi

Epique Sanat ve Müzayede’nin yeni etkinliği, 16 - 25 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek. Karma müzayedede 173 çağdaş ve modern akım eser satışa çıkarılacak Sanatseverler müzayedede yer alan eserler ile ilgili detaylı bilgiyi https://www.epiqueart.com/ sitesinde bulabilecekler.

Müzayedede satışa sunulan tüm eserleri yakından görmek isteyenler sanatseverler, 25 Tazık’a kadar Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşecek sergiyi ziyaret edebilecekler.

Epique Sanat ve Müzayede üçüncü online karma sanat müzayedesinde Burhan Doğançay, Devrim Erbil, İbrahim Balaban, Fikret Mualla, Eren Eyüboğlu, Ara Güler, Utku Varlık, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Otyam’ın da eserleri yer alacak.

Etkinlik, 25 Kasım saat 20:00’da internet sitesinden gerçekleşecek canlı müzayede ile kapanış yapacak. Müzayedeye katılmak isteyen sanatseverlerin web sitesinden üye olmaları gerekiyor.