Karnaval’ın katkısının 150 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor

09 Mart 2020

Adana’daki “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 8’inci kez yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 3-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnavalın resmi açılışı ve kortej geçişi 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ağırlandığı karnavala bu yıl 1,5 milyon kişinin katılması beklenirken, yaratacağı ekonomik hacmin ise bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 150 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

“Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” bu yıl eğlenceli etkinlikler ile birlikte; kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler de yer alacak. Bunlar arasında; konserler, halk koşusu, anne-baba-çocuk koşusu, ödüllü dijital yarışmalar, hızlı Adana dürüm yeme yarışması, Türkiye’nin tek su korteji, sanatsal sergiler ve atölyeler ile birlikte İtalyan’dan Uzak Doğu’ya uzanan mutfakların tanıtılacağı lezzet atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik bulunacak. Ayrıca, karnavalın aktivite alanlarında çocuklar için özel sürprizlerin olacağı etkinlikler de yapılacak.

Ali Haydar Bozkurt

Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın Adana’ya olduğu kadar Türkiye’nin tanıtımı ve turizmine olumlu katkılar yaptığını belirterek “Sadece Adana'da değil Antep, Hatay, Tarsus, Mersin civarındaki otellerde de doluluk artıyor. Uçaklarda, otobüslerde o dönemde yer bile bulunmuyor… Hem eğlendirici yönüyle hem de sosyo-ekonomik anlamda ülkemize çok büyük faydaları olmaktadır” diyor.

Karnavalın temasını en başından bu yana “dostluk ve sevgi” üzerine kurguladıklarını da sözlerine ekleyen Bozkurt şunları söylüyor:

“2013 yılından bu yana da bu söylem altında on binlerce konuğumuza ev sahipliği yaptık. Gerek farklı illerimizden gerekse de yurt dışından gelen misafirlerimize Adana’nın güzelliklerini aktardık. Bu Nisan ayında da yine aynı coşkuya tanıklık edecek ve binlerce kişiyi bir kez daha ağırlayacağız. Tur şirketleri, uçak ve otobüs şirketleri rezervasyonları tamamlamaya başladılar. Otellerde de karnaval tarihleri için rezervasyonlar tamamlanmış durumda. Karnavalda yoğun katılımın yaşanacağı günler 3-4-5 Nisan tarihleri olacak. Sonrasında da çeşitli aktiviteler ile birlikte karnaval 12 Nisan tarihine kadar sürecek.

Biz bunu “Sakin Karnaval” olarak adlandırdık. Nisan’da Adana’da olmanın keyfini daha sakin bir dönemde deneyimlemek isteyenlere de takip eden günler için de program yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bir haftalık plan yaparak Adana'ya karnaval için gelen bir turist, Adana civarında İskenderun, Mersin, Antep, Kapadokya'yı da gezebilir. Bu sebeple bu karnaval Adana'dan çıktı ve o bölgenin turizm tanıtımına doğru gitmeye başladı. Bu da karnavalın bölge turizmine katkısının açık bir göstergesi.”