Kaşarından kazına kendine has lezzetleriyle Kars mutfağı

02 Mart 2020

Hilton İstanbul Bosphorus’un mekânlarından Lalezar, Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını Doğu’ya çevirerek Kars’ın birbirinden özel yöresel yemeklerini lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar, Adana, Seferihisar, Giresun, Mardin, Antakya ve Trabzon’un yöresel lezzetlerini Lalezar misafirleri ile buluşturan Hilton İstanbul Bosphorus, Dünya Kadınlar Günü şerefine, bu yıl 5-6-7 Mart tarihlerinde otelin mutfağını Hanımeli Kars Mutfağı kadın çalışanlarına emanet ediyor. Hanımeli çalışanları, Kars’ın yöresel lezzetlerinden oluşan özel bir menüyü Lalezar misafirlerinin beğenisine sunacaklar.

Hengel’den İrevan Köfte’ye

Hanımeli Kars Mutfağı kadın çalışanları tarafından hazırlanacak özel menü içerisinde; Hengel, Kaz Tandır, Kavılca Bulgur Pilavı, İrevan Köfte, Piti Bozbaş gibi Kars mutfağında önemli yeri olan birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunuyor.

Hanımeli Kars Mutfağı, Kars ev yemeklerini mutfağa taşıyan ilk restoran olma özelliğini taşıyor. 10 kadın girişimci tarafından hayata geçirilen Hanımeli, Kars’ın yöresel lezzetlerini bölgeyi ziyaret eden turistlerin de deneyimlemesine olanak sağlıyor.

Kadınların ekonomik yönden bağımsızlıklarını kazanmalarını destekleyen kuruluşlardan biri olan Hilton İstanbul Bosphorus, 2018 yılının Mart ayında, Dünya Kadınlar Günü’ne atfen hayata geçirdiği “Yerel Mutfak, Global Lezzet” projesiyle hem yerel mutfakları gelecek nesillere aktarıyor hem de bu yolla kadın girişimcilere desteğini sürdürüyor.