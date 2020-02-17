Kayak dünyasında Palandöken’in yıldızı yükseliyor

17 Şubat 2020

Mutfağa bakışını “Dünyanın en eski yaşam coğrafyası Anadolu mutfaklarının on dört bin yıllık derinliğine dayanan en büyük sofrasında herkes ağırlanabilir lezzet, doğallık, sağlık, samimiyet ve rahatlık ise cabası” ifadeleri ile özetleyen “Yemek, yemek karın doyurmaktan çok daha fazla bir şeydir” düşüncesine değer veren Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı, araştırmacı ve yazar Adnan Şahin’in hazırladığı programla konuk olduğumuz Erzurum’un lezzetlerini ve tarihi yerlerini geçtiğimiz hafta anlatmaya çalışmıştım.

Erzurum gezimizde Palandöken’de kaldığımdan iki gün boyunca dağdaki turizm faaliyetlerini gözlemleme imkânı da buldum. Yaptığım görüşmelerde Palandöken Kayak Merkezi’nin yıldızının, harika doğasının yanı sıra yenilenen pistlerinin kalitesi ve kayak sevdalıları için ekonomik koşullarının da katkısıyla hızla yükseldiği izlenimini edindim.

2011’de 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları, 2017’de ise Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları başta olmak üzere birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi’nde o haftasonu da iğne atılsa yere düşmüyordu.

Modern teknolojiyle donatıldı

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 4 yıl önce Özelleştirme İdaresi’nden devraldıkları Palandöken Kayak Merkezi’ni her alanda modern teknolojiyle donattıklarını söylüyor. Fiber altyapıdan arama kurtarma birimlerine, teleferik ve gondol liftlerinin yenilenmesinden güvenlik sistemlerinin modernleştirilmesine kadar pek çok alanda çalışmalar yapıldığını kaydeden Sekmen, “gece saatlerinde de kayak yapılmasına olanak sağlayan pistler, suni karlama sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeniliğe imza attık; tesisleri devralmamızdan sonra 100 projeyi uygulamaya koyduk” diyor. Sekmen şöyle devam ediyor:

“Palandöken'e Kapsül ile Küre kafe, 8 biblo ev yapıldı. Kayakseverlerin güvenliği ve pistlerin kontrolü için 200 kamera sistemi kuruldu. Merkezimizde tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistlerimizin takibini tek merkezden yapma imkanına sahibiz. Bunların yanı sıra 500 kayak takımının bulunduğu kiralama ofisi de açıldı. Merkezimizde bu yıl içinde 15 kilometre yeni kayak pisti açıldı ve bu şekilde kayakseverlerimiz rahatça sporunu yapabilme imkanına kavuştu."

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki pistler dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri arasında yer alıyor.

Dağda, profesyonel kayakçıların kayabileceği Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı kayak pistlerinin yanı sıra çok amaçlı pistlerin de aralarında bulunduğu farklı zorluk derecelerindeki platformları kullanmak mümkün.

Palandöken’de kahve içtiğimiz Kapsül kafeden yemek yediğimiz Küre kafeye kadar makul fiyatlı pek çok tesis ve otel de belediyeye ait. Yine belediyenin kış spor okullarında kayak öğrenmek isteyen gençlere destek olunuyor. 5 yıl önce kurulan kayak kulübünde kayak yapmayı öğrenen çocuk sayısı 40 bini bulmuş.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Palandöken Kayak Merkezi’ne rahat ve konforlu ulaşımı için gün boyunca otobüs seferleri düzenliyor.