Kayıp Hazineler’de sırada Milet testi var

Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler Koleksiyonu’ndaki MÖ. 630 yıllarına tarihli bir pişmiş toprak testiden esinlenerek tasarlanan ‘Milet Testi’yi tarih ve sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üzerinde griffon, keçi, ceylan ve su kuşları, en alt bordürde ise lotus ve lotus tomurcukları betimlenen ve el imalatı camdan üretilen Milet Testi’nin üzerindeki rölyef desenlerin tümü, altın ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlandı.

Milet (Miletos), Anadolu'nun batısında Büyük Menderes Nehri’nin hemen ağzına yakın, deniz kıyısında yer alan önemli bir antik liman şehriydi. Antik Çağ’da Avrupa, Kuzey Afrika, Ege Adaları, Kıbrıs ve Asya arasındaki mal değişimlerinin yapıldığı önemli bir ticaret merkezi olması sonucunda oldukça zenginleşen kent, güçlü donanması sayesinde askeri olarak da çok güçlenmişti. Bu bolluk ve refah ortamına bağlı olarak bilim ile beraber felsefe de gelişmiş Thales, Pisagor gibi dönemin en önemli felsefecileri bu kentten beslenmişti.

Antik Yunan'da, sıvı maddelerin taşınmasında kullanılan yonca veya düz ağızlı, tek kulplu seramik kap olan ve Milet Testi benzeri yonca ağızlı oenokhoeler; Almanya Glyptothek Müzesi, Paris Louvre Müzesi, ABD Getty Museum gibi birçok yabancı müzede sergilenmekte…