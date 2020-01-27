Kebapçı İskender’in ilk İstanbul şubesi Akaretler’de

27 Ocak 2020

Bursa Osmangazi'de bulunan Botanik Park içerisindeki Kebapçı İskender, Yavuz İskenderoğlu İstanbul’daki ilk şubesini Akaretler “sıraevler”de açtı…

Kebapçı İskender'in ilk dükkânı 1867 senesinde tarihi Kayhan Çarşı’sındaki Kayhan Camii’nin bitişiğinde faaliyete başlamış... Bu dükkân 1867’den 1960’lı senelere kadar 100 yılı aşkın bir süre eski yerinde faaliyet göstermiş. Ancak sonrasında binanın zamana yenik düşüp yaşlanması sonucu yüz metre yukarıda bulunan dükkâna (Ünlü Cadde) taşınma gerekliliği doğmuş. Seneler seneler sonra da Yavuz İskenderoğlu, dükkânı Bursa Osmangazi'de bulunan Botanik Park içerisindeki konağa taşımış.

Kebapçı İskender'in kebabının temeli olan et, Karacabey’deki aile çiftliğinde yetiştirilen kuzulardan... Kömür, Uludağ’ın Akça Köyü’nün güney yamacındaki odunlardan kesiliyor. Yoğurt ise Bursa’da özel bir imalathanede, tavalarda inek sütünden İskenderoğlu için üretiliyor. Pide, ekşi mayayla dedelerinin kullandığı undan, her dükkânda meşe odun fırınında yapılıyor. Tereyağı, Ezine bölgesinden toplanan keçi kremasından, yine Bursa’da üretiliyor.