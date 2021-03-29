Kente Çevresel Yaklaşımlar: Bendine Sığmayan İstanbul

Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi, İstanbul’u ele alan uluslararası bir konferansa imza atıyor. Heinrich Böll Stiftung Türkiye işbirliğinde düzenlenen Istanbul Unbound: Environmental Approaches to the City (Bendine Sığmayan İstanbul: Kente Çevresel Yaklaşımlar) başlıklı konferansta, şehir ve sakinleri arasındaki çetrefilli ilişki, insan doğasının şehirle olan çekişmesi, kır/kent ayrımı ve şehrin başkalaşımı gibi konular masaya yatırılacak. Tarih, mimarlık, siyaset bilimi, sosyoloji, eleştirel sanat gibi farklı alanlardan akademisyen ve sanatçıların bir araya geleceği etkinlik, 8–11 Nisan tarihlerinde çevrimiçi ortamda ücretsiz gerçekleşecek.

Farklı disiplinlerin merceğinden

Istanbul Unbound (Bendine Sığmayan İstanbul) konferansı, salgın hastalıklardan iklim değişikliğine, insan-hayvan ilişkilerinden kentsel ekosistemde suyun önemine, İstanbul’un farklı dönemlerine ait çok çeşitli konuları gündeme taşıyacak. Dört gün boyunca sürecek ve 80’i aşkın yerli ve yabancı konuşmacıyı konuk edecek olan konferans, küreselleşme ve insan-çevre ilişkisiyle ilgili önemli çalışmalara imza atan Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz antropoloji profesörü Anna Lowenhaupt Tsing’in açılış konuşmasıyla başlayacak, Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü, Vehbi Koç Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Profesörü Cemal Kafadar’ın konuşması ile sona erecek.

Konferansa özel

Konferans kapsamında birbuçuk işbirliğiyle sanatçı, akademisyen ve araştırmacıların video üretimlerinden oluşan 29,9 km programı ve Pera Film iş birliğiyle Natura Urbana: Berlin'in Boş Arazileri adlı belgesel izleyiciyle buluşacak.