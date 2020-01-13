“Kesişimler” ışığında 2020’nin gastronomi trendleri konuşuldu

13 Ocak 2020

Le Cordon Bleu’nun mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleri; 2020 gastronomi trendlerini okulun 125. Yılında “Kesişimler” teması altında buluşturdu. Fransız Sarayı’nda yapılan 4. Gastronomi Trendleri toplantısında gastronominin multi disipliner yönü ve kültürleri birleştirme gücü anlatıldı.

2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’nin çatısı altında açılan Le Cordon Bleu-İstanbul’un düzenlediği toplantıda; gastronominin sadece yemekten ibaret olmadığının altı çizilirken tarım, coğrafya ve sanatı barındıran bir sektör olduğu vurgulandı.

Defne Ertan Tüysüzoğlu

Açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, “Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin kesişim noktası olan Le Cordon Bleu’nün bu yıl 125. yılını kutluyoruz. Bu vesile ile bu yılki Gastronomi Trendleri Buluşmamızda, gastronominin multi-disipliner yaklaşımı ile dünyanın farklı ülkelerinde eğitimlerini tamamlamış mezunlarımızın kendi yolculuklarında ne gibi kesişimler deneyimlediğinin paylaşmalarını istedik. Çünkü inanıyoruz ki değişen/gelişen dünyada kültürel, coğrafi ve etnik unsurların etkileşimi yanı sıra tarım, antropoloji, sanat ya da teknoloji gibi bir çok farklı alanlarla işbirliği içinde olmak ve bu minvalde ilerlemek önümüzdeki yılları etkileyecek bir ana akım olacak” dedi.

Bertrand Buchwalter

Toplantıya ev sahipliği yapan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ise Fransa Sarayı’nda, Gastronomi Trendleri Buluşması vesilesiyle konuklarını ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirterek Türkçe yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün, konumuz ‘Gastronomi 2020 trendleri ve kesişimler.’ Etimolojik olarak baktığımızda, Gastronomi, kelime olarak içinde kesişimleri barındırıyor. Fransa Başkonsolosluğu olarak gastronomiye verdiğimiz önemi ve bu çerçevede düzenlediğimiz etkinlikleri duymuşsunuzdur. Goût de France bunlardan biri. Geçtiğimiz sene, Türkiye’den 50’den fazla restoran katılım sağladı ve dünya çapında yedinci olduk. Bu yıl, daha fazla restoranın katılımıyla, Türkiye’yi, Goût de France sıralamasında, dünya birincisi yapmayı amaçlıyoruz.

Son olarak, Le Cordon Bleu ve Özyeğin Üniversitesi’ni, huzurlarınızda, yaptıkları çalışmalar ve sundukları eğitimler için tebrik etmek istiyorum. Le Cordon Bleu, bu yıl, 125. yılını kutluyor ve senenin ilk etkinliğinin Fransa Sarayı’nda yapılmasından dolayı mutluluk duyuyorum.”

Şefler anlatıyor

Toplantı için Venezüela’dan İstanbul’a gelen pasta şefi Maria Evans Amazon’da kakao yerine kullanılan endemik bitki “copoazu” ile yaptığı petit-four’ları anlattı ve sundu.

Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şef Erich Ruppen, yenilik arayışındaki şeflerin kendilerini diğerlerinden ayıracak şeylerin peşinde olduklarını söyledi.

Sosyoloji eğitiminden sonra Le Cordon Bleu Fransa mezunu olan ve devamında yoğun olarak yerel ürün ve Anadolu mutfak kültüründen ilhamlar alan şef Aylin Yazıcıoğlu, kendi mutfağının tam bir kesişim hikâyesi olduğunu anlattı.

Aşçılık, göç, yerel mutfak kültürü, modern teknik sunumları ve koku üzerine çalışan şef Umut Karakuş ve ortağı Fırat Gürcüoğlu da tasarımın göbeğinde mutfağın olduğunu belirttiler. Karakuş, “İyi bir gözlemci iseniz kesişimleri iyi anlarsınız ve bu kesişimler hayatınıza yeni kapılar açabilir” dedi.

Alkollü çikolata üretimi ile Dünya Çikolata Ustaları yarışmasında “çikolata, çikolatalı pasta ve gösteri çikolatası kategorilerinde” birincilik alan Gamze Baş çikolatanın kendisi için bir büyü olduğunu belirtti.

Gıda mühendisi, televizyon programcısı, gezi yazarı Ebru Erke gastronominin medya ile kesişiminden bahsetti.

İtalyan şef Francesca Rosa, kesişimin kendisi için Türkiye’deki kadın hikâyelerini yemekle anlattığını söyledi.

Gastronometro’dan Elif Günay ürün ve strateji geliştirme, genç girişimci Ece Cankat ise içecek eşleşmesi ve yemek üzerine konuştu.

Art Café’nin sahibi Mimar Şeyda Tomruk pasta üretimi ve kesişim üzerine söz alırken, blogger, Şef İzem Armağan sektörde konum değiştirip yaratıcı kısma geçmesinin öyküsünü anlattı.

4. Gastronomi Trendleri Buluşması’nın moderatörü Semen Öner kesişimin hayatın her alanında mutlaka yaşandığını ve mutfak işinin fizik, kimya, matematik gibi alanlarda bilimle kesiştiğini söyledi.

Etkinlik, 125. yıl pastasının kesilmesi ile sona erdi.