Kezban Arca Batıbeki’den solo sergi

21 Eylül 2020

Farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle 1984’ten bu yana tanınan Kezban Arca Batıbeki; “Yolda II (On The Road II)” isimli ilk ‘online’ kişisel sergisi ve sergi için hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle buluştu. Sergi; 16 Kasım tarihleri arasında Artcrowdistanbul Online Galerisi’nde gezilebiliyor.

Küratörlüğünü Cue Art Space kurucusu Aslı Biçer’in üstlendiği online sergide; Kezban Arca Batıbeki'nin, geçmiş dönemde hiç görülmemiş ve pandemi sürecinde, sergiye özel ürettiği 28 dijital fotoğraf-kolaj eseri yer alıyor.

Derya Yücel tarafından kaleme alınan sergi yazısında “Yol ayrımında beliren tavus kuşları, ışıltılı bir lobide ya da bir otel odasında bekleyen kadınları, bir gösterinin ortasındaki kabare dansçıları ya da zamanın durduğu bir caddede dikilen gizemli figürleri olsun Kezban Arca Batıbeki’nin yola düşen imgeleri, o ana ve mekâna dair bir parıltı yakalamak ve belki de çoktan unutulmuş an içinde geleceği yeniden keşfedebileceğimiz bir incelikle dokumak için var olur. İzleyici, sanatçının bize açtığı her bir sahnede o ‘an’ın yakın duygusal bağını elde ederken aynı zamanda uygun mesafeyi tesis edebileceği bir özgürlük alanı da yakalayabilir. Çünkü, Batıbeki’nin fotoğraflarında zamanın ve mêkanın sabitlendiği o hareketsiz dünya kendini izleyiciden bağımsız bir biçimde sunar” diyor.

Yolculuk fotoğraflarını yorumladı

Kezban Arca Batıbeki "On The Road II" başlıklı solo sergisinin çıkış noktasını “Toplumca evde oturduğumuz pandemi döneminde, hemen herkesin yolculuklarda çekilen fotoğraflarını; sosyal medyada, sanki o günleri bir daha yaşayamayacakmış gibi içlenerek paylaştıkları dönemden esinlendim. Çektiğim binlerce yolculuk fotoğrafı arasından bana ilham verenlerini seçip ve tabii kendi üslûbumdan uzaklaşmadan yeniden yorumlayarak bir seri oluşturdum” sözleriyle aktarıyor.

Artcrowdistanbul Online Galeri’de yer alacak sergiyi: www.artcrowdistanbul.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.