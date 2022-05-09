Kezban Arca Batıbeki'nin yeni sergisi YapıKredi Bomontiada’da

Kezban Arca Batıbeki'nin yeni sergisi Pulp Fiction 3, Cue Art Space organizasyonuyla YapıKredi Bomontiada’da 1. Kat Galeri’de açılıyor. Grohe Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 10-31 Mayıs tarihleri arasında. Batıbeki’nin sergisi şöyle anlatılıyor:

“Kezban Arca Batıbeki’nin Pulp Fiction 3 adlı yeni kişisel sergisinde, sanatçının önceki çalışmalarının çoğunda görülebileceği gibi ilgiyi talep eden baskın imge ve fantezi dünyasında olduğunu hissettiğimiz kadındır. Resim sanatında çok uzun zaman geçerli sayılan ve hâkim algı ‘Erkekler eyler, kadınlar boy gösterir olarak tanımlanır, yani gözetleyen erkek, gözetlenen kadındır. Soyutlanan kadın nesneleşir, görsel bir nesne haline, bir görüntüye dönüşür.’

Kezban Arca Batıbeki, bu algının iç yüzüne işaret eder ve bir şekilde nesneleştirmenin etkisiz kılınmasına katkıda bulunur çünkü bu resimlerde kimliği belirsizleşen figür erkektir. Röntgenci, tehditkâr, nüfuz edici erkek, belli belirsiz varlığıyla bir gölge gibi gezinir. Erkek figürlerin baskı ve zorbalık kurma arzusu silah imgesi aracılığı ile açığa çıkar. Bu aynı anda hem güç gösterisinin hem de zaafın fonksiyonudur. Buradaki esas, sanatçının herhangi bir kimliği temsil etmek yerine, onu ustalıkla bir imgede ele geçirmesidir.”

Son sergisinde Batıbeki; yenilikçi tavrını sürdürerek Neonlu işlere ağırlık verirken, yeni jenerasyona göz kırpan NFT çalışmalarıyla da, bir bakıma geçmişin medyumlarıyla günümüz malzemeleri ve olanakları arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Sergiye; metnini Derya Yücel’in yazdığı kitap da eşlik edecek.