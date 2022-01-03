Kilis’te binlerce yıldır üretilen zeytinyağı, geleneği geleceğe taşıyor

Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin yayınladığı Dünya Zeytin Ansiklopedisine göre binlerce yıl Akdeniz havzasına hayat veren zeytin yetiştiriciliği 6 bin yıl önce Anadolu’da başlıyor. Yapılan kazılarda 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin çıktığı Oylum Höyük, Kilis sınırları içerisinde. Binlerce yıllık eşsiz lezzet zeytinyağı bugün de şehrin en önemli markalarından birisi. Bu bağlamda İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği bir etkinlik düzenledi. “Hasadı Tadıyoruz” sloganı ile gerçekleştirilen Kilis zeytinyağı tanıtım toplantısı Sura Hotel Galeyan Restaurant’da yapıldı.

Etkinlikte Kilis’te üretim yapan farklı markaların ürünleri de deneyimlendi, Kilis doğumlu şef ve yazar Yunus Emre Akkor da “Kilis Mutfağına Övgü Menüsü” başlığıyla hazırladığı tadım menüsü konuklara sunuldu. Menü, Kilis zeytinyağları ile hazırlanan lebeniye çorbası, zahter, altı cacıklı Arap köfte, koruk sulu domates salatası, firik cacığı, zeytin piyazı, taze kekikli Kilis salçası, Kilis zeytinyağlı peynir ezmesi, zahterli ekmek, öcce, zeytinyağlı lahana sarması, semsek, şeyh-ül mahşi, oruk, teşrube, cennet çamuru ve zeytinyağlı kerebicden oluşuyordu.

Bereketli Hilal’den dünyaya

Kilis Zeytinyağı Tanıtım Toplantısı’nda farklı, yoğun, baharatlı aroması ile beğeni toplayan ve köklü, tarihsel geçmişi ile Bereketli Hilal’den çıkıp sınırlarını aşan Kilis zeytinyağının hem kente hem de ülke ekonomisine değer kattığı vurgulandı.

Etkinliğe; Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis İl Tarım Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı.

Kilis zeytinyağı üreticilerini “Kilizi” markasıyla Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, “Hızma” markasıyla Mustafa Servet, “Altun Huzma” markasıyla Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ve “Masmana” markası ile Ali Hayta temsil ettiler ve yeni hasadı konuklara tattırdılar. Konuklar, etkinlikte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Taha Özkaya’dan Kilis zeytinyağının özelliklerini dinleme fırsatı buldular.

Yüzde 40 yağ oranı

Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz’de yer alan Kilis toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. Yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleşen Kilis yağlık zeytini ince kabuğu, baharatlı aroması, yüzde 40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ve köklü tarihsel serüveniyle bugün Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sınırlarını aşıyor.

Kilis zeytinyağı Berlin Global Olive Oil Awards 2020 ile San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’ndan altın madalyalarla döndü.

Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde zeytin üreticileri zeytinlerini artık erken toplamaya başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bugüne kadar zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu. Yapılan desteklerle Kilis’te yaşayan kadınlar tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurularak asırlık zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapılarak zeytinyağı üretilmeye başlandı.