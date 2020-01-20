“Kısa Film Uzun Etki”de ödüller sahiplerini buldu

20 Ocak 2020

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bu sene toplam 490 film ile rekor başvuru alan yarışmada 13 eser finale kaldı. Ödül almaya hak kazananlar; yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya’dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya’dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina’dan oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlendi.

Güler Sabancı

Sabancı Vakfı’nın yaptığı çalışmalarda sanatın yadsınamaz gücünden de faydalandığını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı özetle şunları söyledi:

“46 yıldır kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Çalıştığımız alanlar eğitim, sosyal değişim ve kültür-sanat. Sanatın, insanın gelişimine hizmet ettiğine; insandan başlayarak toplumu değiştirme ve dönüştürme gücüne inanıyoruz. Sabancı Vakfı olarak, toplumsal gelişmeye destek olmak, toplumsal sorunları gündeme getirmek, farkındalığı artırmak üzere birçok çalışma yapıyoruz. ‘Kısa Film Uzun Etki’ sloganıyla dört yıl önce yola çıkarken, toplumsal sorunları genç sinemacıların yeni bir dille bize aktarmalarını sağlamayı amaçladık.

Bu yıl ‘Dijital Yalnızlık’ temasını seçtik. Günümüzde teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylaştırıcılığı ve gelişmemize yaptığı katkıları asla unutmamalıyız. Ancak teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden dijital bağımlılık ortaya çıkarıyor. Dijital bağımlılık bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor ve önemli sorunlara yol açıyor. Manchester Üniversitesi’nin ‘Yalnızlık Çalışması’ araştırması da 16-24 yaşları arasındaki gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle büyük ölçüde güçlü yalnızlık duygusuna sahip olduklarını gösteriyor. Güçlü yalnızlık duygusu birçok sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Elbette, dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için; dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum; dijital dünyayla bağlantılı olacaksınız, olmalısınız, ama asla ona bağımlı olmayın.”

Sonuçlar

“Parti” filmiyle birinci olan Efe Can Yıldız’a ödülünü Güler Sabancı takdim ederken “Nasıl Bilirdiniz?” filmiyle ikinci olan Ayşenur Erdoğan Gökçe’ye ödülünü Nevgül Bilsel Safkan ve “Dijital Pizza” filmiyle üçüncü olan Veysel Aslan’a ödülünü Ludovic Bource verdi. Mansiyon ödülüne layık görülen “Girdap” filminin yönetmeni Cüneyt Işık ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan’dan aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü 10 bin TL ile ödüllendirildi.