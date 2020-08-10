“Kısa filmin uzun soluğu” 21. İzmir Kısa Film Festivali

10 Ağustos 2020

İzmir'de aralıksız olarak devam eden en uzun soluklu sinema festivali olan İzmir Kısa Film Festivali hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor. Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve Migros'un katkıları ile gerçekleşen festivalin tarihi 2 Kasım – 8 Kasım. Altın Kedi Ödülleri ise için son başvuru tarihi 8 Ağustos.

Festivale şimdiye kadar 102 ülkeden 2 bin 980 film başvuruda bulundu. Bu yıl ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine önlem amaçlı, festivalin çevrimiçi de gerçekleşmesi olasılığına yönelik teknik altyapı çalışmaları da tamamlandı.

Avrupa Festivalleri ile yeni ağ

Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve üniversitelerde gerçekleştirilecek gösterimlerle, bu yıl da 400 kısa filmi İzmirli sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen festival ekibi; ünlü oyuncularla söyleşiler, duayen sinemacılarla paneller ve yetkin isimlerle atölyeler içeren geniş bir program planlıyor. Bu yıl ayrıca Avrupa’dan 7 festival ile birlikte “Festinet” film festivalleri ağı oluşturuldu.

“Altın Kedi”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon film kategorilerinde yarışacak olan kısa filmler başvurularını filmfreeway.com ve izmirkisafilm.org adresleri üzerinden yapabiliyorlar.

