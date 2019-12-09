Klasik müziği güldürü ile harmanlıyorlar: Pagagnini
Klasik müzik tarihinin önemli keman virtüözlerinden Paganini’nin eserlerinden ilham alarak izleyicilere eğlenceli dinamik, çağdaş bir klasik müzik dinletisi sunan Pagagnini, 9 Aralık Pazartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek.
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