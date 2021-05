Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair: Sub Rosa

Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla yeni program “Sub Rosa: Klasik Müzik Dünyasında Sürdürülebilirliğe Dair” Açık Radyo’da başladı. Klasik müzik dünyasının bugünü ve yarınları için kritik olan konuları gün ışığına taşımayı hedefleyen program, 9 Mayıs saat 18.00’de dinleyicileri ile buluştuğu. Klasik müziğe emek ya da yön veren isimlerin konuk edildiği programı, Prof. Dr. Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak hazırlayıp sundu. Sub Rosa’nın ilk konuğu S360 Kurucu ve CEO’su Kerem Okumuş oldu.



Adını Latince Sub Rosa “gülün altında” deyiminden alan, gülün güzelliğinin ve zarafetinin gizledikleri anlamına gelen programın amacı isminde saklı. Klasik müzik dünyasındaki “gülün altında kalmış” meselelerden bahsediliyor ve bu sanatın sahne önündeki ve arkasındaki tüm paydaşlarına mikrofon uzatılıyor. Klasik müzik dünyasında sosyal adalet, taciz kültürü, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki hastalıklar, fırsat eşitliği gibi sorunlar ile paylaşım ekonomisi, yenilikçilik ve dijitalleşme gibi fırsatların gündeme getirileceği Sub Rosa programıyla, bu sorunlara çare bulmak için düşünmek, tartışmaya açmak amaçlanıyor.



Sub Rosa, 95.0 frekansındaki Açık Radyo’dan ve podcast olarak da yine Açık Radyo ve Tekfen Filarmoni Spotify hesaplarından takip edilebiliyor.