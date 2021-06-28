Komili, anıt zeytin ağaçlarını koruma projesi ile Heritage İstanbul’daydı

Türkiye’nin 143 yıllık zeytinyağı markası Komili, kültürel miras fuarı Heritage İstanbul’da Anadolu topraklarının doğa ve kültür mirası anıt zeytin ağaçlarını koruma projesi “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” ile yer aldı. Heritage İstanbul’un etkinlik sponsorları arasında da yer alan Komili, fuara “Anıt Zeytin Ağaçlarının Binlerce Yıllık Kökleri” paneli ve “Mucizevi Gıda Zeytinyağı” sohbeti ile katıldı.

Komili’nin geçmişi geleceğe bağlayan anıt zeytin ağaçlarını koruma hedefiyle 2018 yılından beri devam eden sosyal sorumluluk projesi “Gözümüz Gibi Bakıyoruz’dan yola çıkarak hazırlanan “Anıt Zeytin Ağaçlarının Binlerce Yıllık Kökleri” paneli; Bunge Gıda Türkiye Genel Müdürü Turgut Yeğenağa’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Abdullah Soykan, Doç. Dr. Çetin Şenkul ve Komili Ayvalık Operasyon & Zeytinyağı Tadım Müdürü Mehmet Cavlı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Bunge Gıda Türkiye Kıdemli Pazarlama Müdürü Pınar Nokay’ın moderatörlüğünü yaptığı, Beslenme & Diyet Uzmanı Dilara Koçak ile Şef & Yemek Yazarı Ömür Akkor’un paylaştığı bilgiler eşliğinde zeytinyağının insan sağlığına olan katkıları ve beslenmedeki faydaları konuşuldu.

Turgut Yeğenağa

Konuyla ilgili açıklama yapan Bunge Gıda Türkiye Genel Müdürü Turgut Yeğenağa “Komili’ye hayat veren, zeytin ağacına sonsuz saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz, ölmez ağacın bu toprakların doğa ve kültür mirası olduğuna inanıyoruz. Kadim zeytin ağaçlarımızı korumak için 2018 yılında başlattığımız ‘Gözümüz Gibi Bakıyoruz’ sosyal sorumluluk projemiz ile anıt zeytin ağaçlarımıza sahip çıkarak geçmişi geleceğe taşıyor, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Projemizle ekolojik anlamda önem taşıyan, tarihe tanıklık etmiş anıt zeytin ağaçlarının tespit edilmesini sağlıyor, kayıt ve koruma altına alınmasında öncü oluyoruz. Neslimizin daha iyi bir yaşam sürdürmesi için her biri ayrı ayrı değerli olan anıtsal nitelik taşıyan zeytin ağaçlarımızı gelecek kuşaklara aktarılmasında katkımız olduğu için gururluyuz” dedi.