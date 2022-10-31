Komili Hasat Şenliği etkinliği Kasaba Özgün’deydi

Komili Hasat Şenliği etkinliği, Kasaba Özgün’deki zeytin tarlasında yapıldı. Zeytinler dalından toplandı, kurulan hasat sofrasında zeytinyağlı lezzetler yenildi…

Üreticiler için doğumla başlayıp ölüme kadar giden, hayatlarının her safhasında olan; bizim gibi tüketiciler için ise yaşamımızdan hiç eksilmeyen bir şey zeytin… Her şeyin başı, desek yalan olmaz; çünkü zeytin, sağlık demek.

Mayıs ayında çiçekler açınca…

Neredeyse her mevsimine tanık olmuşumdur zeytinin. Evimdeki zeytin ağacının da bunda payı büyüktür, ama Mayıs ayının ilk haftasından itibaren Kuzey Ege'ye gidilirse bölgedeki zeytin denizinin çiçekleri büyüleyicidir. Bu küçük, beyazımsı sarı renkli, kokulu çiçekleri, bu satırların yazarı koklamaya doyamaz… Salkımlar halinde açan çiçeklerin işlenmesiyle elde edilen zeytin kolonyası da çocukluğumun unutulmaz kokuları arasındadır…

İşte ağaçların üzerindeki bu çiçekler, eğer delikli düşmeye başlarlarsa bu, dane bağlamaya başladıklarının, verimli bir yıl olacağının işaretidir.

"Ağustos'ta yağmur yağarsa küp doldurur, gayrı ayda yağan yağmur yük doldurur." Bu nedenle hasat öncesi yağışlar, sıcaklardan büzülen zeytin danelerinin şişmesi, kaliteli yağ almak için çok önemlidir. Yağmur yağmazsa, yağmur duasına çıkılır, ki buna da tanık olduğum mevsimler olmuştur… Bazen de yağışlar için hasat biraz geciktirilir…

“Haydin işe!”

Ekim ayında zeytin tayfası, "Haydin işe!" denmesiyle harekete geçer, hasat başlar. Toplama zahmetlidir… Bu sene zeytin bol, geçtiğimiz yılların iki misli rekolte bekleniyor…

Biz de tayfanın hasatını izliyor, bir yandan da dallardan tek tek toplayarak kendi hasadımızı yapıyoruz. Artık makineler var. Kimisi zeytinlere dokunarak silkip döküyor, bazıları dalı sallıyor, bazıları da ağacın gövdesini. Buna silkme yöntemi deniliyor. Yere serili örtülere dökülen meyveler de emici makineler veya elle sepetlere toplanabiliyor.

Tayfanın sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zeytin toplama telaşı, akşam saatlerinde fabrikalara inen zeytin çuvallarıyla sona eriyor. Fabrikalar, kaliteli, lezzetli, nefaseti yüksek zeytinyağı üretiyorlar Ayvalık’ta.

Ahmet Sucu’yu çok erken kaybettik

Etkinliğin yapıldığı alan Kasaba Özgün, Ayvalık lezzetleri ile beni tanıştıranlardan, 30 yıla yakın bir süredir Komili zeytinyağı üretimine tedarik sağlayan Özgün Zeytincilik'in sahibi doğma büyüme zeytinci sevgili Ahmet Sucu’ya ait. Mübadele ile Midilli'den Ayvalık'a yerleşmiş zeytinci bir ailenin 3. kuşağıydı. Kasaba Özgün’ü kendisi ve ailesi için dinlenebilme amacıyla yapmıştı. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl, çok erken yaşta kaybettik…

Şimdi oğlu Halil Sucu işin başında. Kurdukları Özgün Akademi de Kasaba içinde.

Kasaba’da bizleri Ahmet Bey’in eşi Emine Hanım karşılıyor.

Öğlen yemeğini ağaçların altına kurulan masalarda yiyoruz. Yazar ve Şef Ömür Akkor ve konuklar tarafından dövülen, odun ateşinde hazırlanmış Balıkesir mutfak kültürünün vazgeçilmezi keşkek ve zeytinyağı ile yapılan ürünler, yöresel otlar çok lezzetli.

Ege’nin yöresel dansları eşliğinde hasat alanını şenlendiren folklor gösterisinin ardından toplanan zeytinler Özgün Zeytincilik’in sıkım tesisine götürülüp zeytinyağına dönüştükten sonra şişeleniyor ve geleneksel olduğu üzere, hepimize üzerinde isimlerimiz yazılı şişelerle veriliyor. Orada da Ahmet Sucu ile onlarca anım, gözlerimin önünden gitmedi…