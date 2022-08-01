"Konstantiniyye'den İstanbul'a" sergisi Hırvatistan'da

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen “Konstantiniyye’den İstanbul’a – XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları” sergisi, bir devrin İstanbul’unu çarpıcı yapıları, gündelik hayatı ve ilginç kişilikleriyle gözler önüne seriyor. Beyoğlu Belediyesi ile kardeş belediye olan Dubrovnik Belediyesi ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı iş birliğiyle Dubrovnik’e taşınan sergi, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyıla uzanan süreçte İstanbul’da faaliyet gösteren fotoğraf ustalarının yapıtlarından oluşuyor.

Karaköy’den Rumelifeneri’ne

James Robertson, Félice Beato, Pascal Sébah, Polycarpe Joaillier, Abdullah Biraderler, Guillame Berggren, Boğos Tarkulyan, Mihran İranyan ve Gülmez Biraderler gibi usta fotoğrafçılar dönemin ağır ve zahmetli teknikleriyle çekilmiş fotoğraflarıyla İstanbul’un geçmişteki çehresini belgelemekle kalmıyor, bir sanayi merkezi, hatta büyük bir metropol haline gelmiş; silueti, mimarisi, taşıtları, köprüleri, rıhtımları, caddeleri ve meydanlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşmuş olan bu şehrin kıyılarında izleyiciyi Karaköy’den Rumelifeneri’ne uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

Dubrovnik Yaz Festivali kapsamında ikinci kez Hırvatistan’a uğrayan “Konstantiyye’den İstanbul’a – XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları” sergisi, 5 Ağustos tarihine kadar Dubrovnik Etnografya Müzesi’nde ziyaret edilebiliyor.