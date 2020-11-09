“Kovid Döneminde Sanat Üzerine Düşünceler”

09 Kasım 2020

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen minyatür konuşmaları serisi, güncel minyatür sanatının önde gelen temsilcilerinden Shahzia Sikander ve sanat tarihçisi Vishakha Desai’nin katılacağı söyleşi ile devam ediyor. Pandemi, iklim krizi gibi dünyayı etkisi altına alan toplumsal sorunların sanata yansımalarının ele alınacağı, Columbia Global Center iş birliğiyle gerçekleşecek söyleşi, 12 Kasım’da müzenin YouTube kanalından izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumları Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, minyatür sanatına ilgi duyanlar ve minyatürün tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümün yanı sıra güncel sanatla kurduğu ilişki hakkında bilgi edinmek isteyenler için düzenlediği çevrimiçi söyleşilere devam ediyor. Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi farklı coğrafyalardan 14 sanatçının minyatür yorumlarını bir araya getiren ve minyatürü tarihsel bir form olmanın ötesinde teorik potansiyeliyle birlikte vurgulamayı hedefleyen Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür sergisi kapsamında düzenlenen konuşma serisinin ikince etkinliğine, sanatçı Shahzia Sikander ile sanat tarihçisi ve düşünür Vishakha Desai konuk oluyor. Söyleşi, 12 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Pera Müzesi YouTube kanalında.