KTSM’deki sergi, gıda israfının boyutlarını ortaya koyuyor

Küresel sorunların başında gelen gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda farkındalık ve anlayış oluşmasını sağlamak amacıyla ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kale Grubu, evlerin mutfağında başlayacak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek hedefiyle çarpıcı bir projeye imza attı. Bu kapsamda, Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler’in, üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkat çekmek amacıyla fotoğrafladığı 32 eserinden oluşan ‘Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)’ fotoğraf sergisinin Türkiye’de ilk durağı İstanbul oldu. Gıda israfı sorununa dikkat çekerken kültürel çeşitlilik odağında tüketici alışkanlıklarının nedenlerine de ışık tutmayı amaçlayan sergi, 30 Eylül’e kadar Karaköy’deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Zeynep Bodur Okyay

Sergi ile ilgili açıklama yapan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay “gıda israfına çok paydaşlı bir çözüm bulma arayışındayız” diyerek şunları söyledi:

“KTSM’nin önemli bir küresel sorun olan gıda israfı konusunu, bir sanatçının gözünden ezber bozan bir şekilde tartışmaya açan bu sergiye ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kale Grubu olarak, geçtiğimiz günlerde insanların kendi dünyalarından başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek büyük dönüşüm getireceğine ilişkin inancımızla ‘İyi Bak Dünyana’ hareketini başlattık. Bu sergiyi, vicdanlı ekosistemler üretmeye yönelik bu hareketimizin bir yansıması olarak görüyoruz. Sanatın gücü kadar; kamu, özel sektör ve STK güç birliğini aynı potada harmanlayan bu projeye büyük değer veriyoruz. Herkes kendi etki alanında elinden gelenin en iyisini yapmak için, kaynaklarını ve uzmanlığını birleştirdi. Gıda israfı gibi küresel bir soruna karşı güç birliğiyle çok paydaşlı bir çözüm bulma ve topluma yayma arayışındayız” diye konuştu.

Gençlere çağrı

Zeynep Bodur Okyay, gençlere de şu çağrıda bulundu: “Sergimiz, 30 Eylül’e kadar KTSM’de ziyarete açık olacak. Lütfen gelin, bu sergiyi gezin, kendinize öğreniler çıkarın… Çevrenize yayın… Gıda israfı üzerine daha fazla düşünüp bunu kendi hayatınızdan başlayarak uygulamaya başlayın… Herkesle gıdaya iyi bakmanın yollarını tartışın. Biz de bu tartışmaya zemin hazırlayalım…”