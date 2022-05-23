KTSM’deki sergi “suya duyusal, deneyimsel ve zihinsel bir dalış”a davet ediyor

Kale Grubu tarafından başlatılan ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi kapsamında dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilirliği eserlerinde merkeze koyan sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Silvia Bener’in her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak suyu araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunan “Yüzeyin Ötesinde: Su” isimli sergisi 30 Haziran’a kadar Karaköy’de bulunan KTSM’de ziyaret edilebilecek.

On yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimseyen Silvia Bener, suyun yüzeyinden öteye yönelttiği bakışla kişinin evrende tuttuğu konuma dair sorulara kapı aralamayı amaçlayor. Sergi, izleyiciyi suya duyusal, deneyimsel ve zihinsel bir dalışa davet ediyor.

Ebru sanatından ilham alıyor

Geleneksel ebru sanatından ilham alan fakat ondan çeşitli biçimlerde farklılaşan, su üzerine boyalarla çalıştığı bir teknik uygulayan Bener, eserlerinin performatif ve meditatif süreçlerini içsel bir yolculuğun aracı olarak yorumluyor. Kendisinin Aqua Materia Sanat olarak adlandırdığı teknikte sanatçı, geleneksel ebru sanatına kıyasla, bedensel hareketlere imkân sağlayan büyük teknelerde çalışıyor. Bu kapsamda, boyalarını ve malzemelerini farklı konsantrasyonlarda kullanan sanatçı, önceden belirlenmiş bir form oluşturmak yerine sanatçı olarak iradesini geri çekerek o anı oluşturan tüm koşulların su üzerinde biçim almasına izin veriyor.

Küratörlüğünü Rana Kelleci’nin üstlendiği, “Yüzeyin Ötesinde: Su” isimli sergi KTSM’nin giriş ve asma katlarında yoğunlaşarak binaya yayılıyor.