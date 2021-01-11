Kültür Bakanlığı’ndan somut olmayan kültürel mirasa film

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak üzere tanıtım filmi hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan “Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras” adlı kısa film Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün https://aregem.ktb.gov.tr/TR-281038/turkiye39de-somut-olmayan-kulturel-miras-tanitim-filmi-.html internet adresinde izlemeye açıldı.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, Türkiye’nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatlarımızın icracısı olan sanatçılarımız ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi.

Türkiye UNESCO listelerine son olarak Minyatür sanatı ve Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme’yi kaydettirmişti.