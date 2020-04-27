Kültür sanat dünyasında yeni bir portal

27 Nisan 2020

Kültür sanat dünyası yeni bir portal kazandı. Kültür, sanat, sinema, müzik ve etkinlik haberlerini tek sayfada görülebileceği Culture Vulture, yayın hayatına başladı. Türkiye’de ve Dünya’daki kültür-sanat etkinliklerinin takip edilebileceği sitede sanat, edebiyat, sinema, müzik, dizi ve insan konularında özgün içerikler yer alıyor.

İstanbul’da farklı lokasyonlarda festival, mezat, konferans, müzik organizasyonları yapan Fayda Studio ekibinin yönettiği “Culture Vulture” hem offline hem online tüm etkinlikleri okuyucu ile buluşturuyor.

Kuruluş amacını “Geçirdiğimiz zor günler bize kültür ve sanatın herkes için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’de ve dünyada yapılan kültür-sanat etkinlikleri için tüm sanatseverlerin ‘aynı sayfada olmasını’ sağlamak amacıyla yola çıktık” sözleriyle ifade eden Culture Vulture ekibi, Instagram ve Twitter üzerinden de paylaşımlarda bulunuyor. Adresleri şöyle:

Web: culturevulture.live, Instagram: @culturevulture.live, Twitter: @culturenvulture