Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yeşilay’dan iş birliği anlaşması

28 Eylül 2020

Yeşilay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak, bağımlılıklarla mücadele etmek, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol kapsamında iki kurum Türkiye’nin tüm illerinde bağımlılıklarla mücadele amacıyla faaliyetler yürütülmesi; projelerin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında birlikte faaliyetler yürütecek.

Protokol kapsamında Yeşilay’ın düzenlediği yarışmalara Bakanlık tarafından destek verilmesi değerlendirilirken, söz konusu yarışmalara iletişim desteği de verilecek. Devlet Tiyatroları’nda çocuklarla ilgili alanlarda “Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam Köşesi” kurulacak. Yeşilay’ın düzenlediği “Uluslararası Karikatür ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmalarında dereceye giren eserler tiyatroların fuaye alanları ve Milli Kütüphanelerin uygun alanlarında sergilenecek. Yeşilay’ın faaliyetleri ve farkındalık çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması için festivaller, sanatsal etkinlikler ve sinema salonlarındaki imkanlar değerlendirilecek. Ayrıca bakanlık personeline yönelik gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programlarına Yeşilay tanıtımı ve eğitim içerikleri dahil edilecek.