“Kundura’nın Hafızası” Beykoz Kundura’da

Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin düzenlediği “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” adlı sergi ziyarete açıldı. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesnelerin yanı sıra, 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini de bir araya getiriyor. Ziyaretçilerini Sümerbank ayakkabı kalıplarının üretildiği Marangozhane binasında karşılayacak "Kundura'nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergi beykozkundura.com adresinden randevu alınarak Beykoz Kundura’da ücretsiz gezilebiliyor. Derneğin kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmaları Temmuz sonunda başlayacak çocuk atölyeleri ve sanatçı destek programlarıyla sürecek. Şubat ayında kurulan Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin ilk çalışması da olan ve kapılarını 18 Haziran’da açan sergi, ay sonuna dek yalnızca Sümerbank emektarlarını ve ailelerini ağırlamıştı…