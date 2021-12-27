Kurtuluşunun 100. yılında Gaziantep Panaroma Müzesi’nde





“Coğrafya kaderdir” demiş ünlü düşünür İbn-i Haldun. Sanki Gaziantep için söylemiş bu sözcükleri. Çünkü, tarih boyunca Akdeniz Havzası ile Mezopotamya’yı birbirine bağlamış çok önemli bir köprü, Doğu ve Batı değerlerinin harmanlandığı, İpek Yolu üzerindeki ana üretim ve ticaret merkezlerinden biri Gaziantep. Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan bir kent; bu satırların yazarının gitmekten, kalmaktan, lezzetlerini tatmaktan, sokaklarında dolaşmaktan, evlerinin hayatlarında soluklanmaktan, müzelerini dolaşmaktan, ören yerlerini ziyaret etmekten keyif aldığı masalsı yerlerden birisi… Dünya kültürünün çok önemli eserlerini asırlardır biriktirmiş bir şehir.

Neden Gazi?

Gaziantep’in asırlar öncesine dayanan tarihini de neden isminin başına “Gazi” sözcüğünün geldiğini de iyi bilmek gerekiyor. 17 Aralık 1918´de İngilizler girmiş. Bir yıl süren bu işgale Fransızlar tepki göstermiş, 1918 Eylül´ünde yapılan İngilizlerin Musul üzerindeki “Nezaret Hakkı”ndan vazgeçmeleri ile önce Suriye daha sonra Antep, Urfa ve Maraş boşaltılmış. Bunun ardından Fransızlar 29 Ekim 1919’da Kilis´i, 5 Kasım 1919´da Antep’i işgal etmişler. 1920 yılının başında ise ünlü Antep Savunması başlamış. Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi atmış, 6 bin 317 Antepli şehit olmuş. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep’e “Gazi” unvanını vermiş. 25 Aralık 1921´de son Fransız askeri Antep´ten ayrılmış. Her yıl 25 Aralık Antep’in kurtuluş günü olarak kutlanıyor.



İşte bu kez bu nedenle bir kez daha Gaziantep’teyim. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutlama etkinliğine katılacağım. SANKO Holding’in ev sahipliğinde Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun da bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu ile birlikte izleyeceğim töreni.

Öncesinde, bence yalnız Gaziantep’in değil, Türkiye’nin sayılı pastanelerinden biri olan Orkide’nin etkinliğe özel hazırladığı lezzetleri tadıyoruz. Kaliteli ve orijinaline uygun üretilmiş ürünler, dimağımız öncesi damağımızı şenlendiriyor.



Panaroma Müzesi

İçinde olduğumuz Panaroma Müzesi’nden de söz etmeden olmaz. Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatmayı amaçlayan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlanan müzede diğer örneklerin aksine tek bir an değil, uzun bir süreç canlandırılıyor. Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasından oluşan alanda Antep Savunması’nı tüm yönleriyle anlatılıyor. Müzede ayrıca Antep Harbi gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı harp dönemi eserler ile direnişin kahramanlarından Tüfekçi Yusuf, Dr. Mecit Barlas, İncozade Hüseyin, Yıldırım Kâmil, Nalbant Hasan Çavuş ve Araptarlı Ali gibi onlarcasının savaşta kullandığı eşyalar da sergileniyor. Mutlaka gezilmesi gereken, ama uzun bir süre ayırmanın şart olduğu müze, alanında gördüğüm en büyüklerden birisi, belki de en büyüğü

Abdulkadir Konukoğlu

Törenin başlamasını beklerken yaptığım bu müze gezisinin ardından ben de salona geçiyorum. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu geliyor önce sahneye. “25 Aralık Gaziantepliler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakârlıklar unutulmaz. Şehitkamil, Karayılan ve Antep Savunmasının isimsiz kahramanları büyük bir destan yazdılar. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep savunmasında şehadete yürüyen şehitlerimiz ile vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyorum” diyor.

Adil Sani Konukoğlu

Etkinliğin ilk bölümünde moderatörlüğünü Pelin Çift’in yaptığı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yazar Serda Büyükkoyuncu’nun katıldığı bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

Konuşmasına, “Biz, 100 yıl önce bu şehri kurtarmak için mücadele edip canlarını feda eden ecdadımızın torunlarıyız” diye başlayan Adil Sani Konukoğlu, Gazianteplilerin Kurtuluş Mücadelesinde büyük yokluklar çektiğini ifade ediyor. “Antep Savunması yokluğa, açlığa ve yedi düvele karşı kazanılan bir destandır” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Gaziantep’in bugüne kadar verdiği mücadele, azim ve kararlılığın temelinde atalarımızın çektiği yokluk ve verdiği mücadele var. Atalarımızın mücadele ruhu genlerimize işlemiş. Gaziantep yediden yetmişe aynı ruhu taşımaya devam ediyor. Bütün Gaziantepliler olarak söz veriyoruz; atalarımızın bıraktığı 100 yılı nasıl sıfırdan buraya getirdiysek, biz de bizden sonra ileriye taşıyacak gençlerimize ülkeye ve dünyaya liderlik eden bir Gaziantep bırakacağız.”

Etkinliğin ikinci bölümünde orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan yönetiminde Gaziantep’in işgal altında verdiği mücadele müzikli bir anlatıyla sahnede sergileniyor. Gece, Serdar Büyükkoyuncu’nun anlatımıyla Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi turu ile sona eriyor.

Dışarı çıktığımızda karlar düşen bir gece bizi karşılaşıyor. Müzenin önündeki ses ve ışık gösterisi, projektörlerde savrulan kar taneleri soğuğu unutturuyor. Gaziantep’i daha çok seviyorum.