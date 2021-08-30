Kuşadası’nı Altın Güvercin heyecanı sardı

Türkiye’nin pop müzik alanında düzenlenen beste yarışması etkinliği Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 24. kez kanatlanmaya hazırlanıyor. 6 Eylül tarihinde Kervansaray’da gerçekleşecek bir gala etkinliği ile başlayacak olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Altın Güvercin Belgeseli de ilk kez seyirci ile buluşacak. Okan Bayülgen’in kendine has üslûbuyla seslendirdiği ve Altın Güvercin’in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 9 Eylül’de gerçekleştirilecek. Belgesel 10 ve 11 Eylül tarihlerinde de tekrar gösterilecek. Altın Güvercin Beste Yarışması, 11 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan Zeynep Bastık konseri ile sürecek.

Final gecesi 12 Eylül’de

24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da, Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru’nun sahne alacağı final gecesi ile son bulacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in yapacağı gecede, ön jüri tarafından belirlenen 10 finalist dereceye girmek için büyük jüri önünde performans sergileyecek. Dijital oylama sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren ilk üç bestecinin ödüllerine kavuşacağı final gecesinde geleneksel Onur Ödülü ise Nükhet Duru’ya takdim edilecek.