“Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi AKM Galeri’de

Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70’ten fazla Mushaf-ı Şerif’i “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi ile ilk kez sanatseverlerle buluşturuyor. El yazması Kur’an-ı Kerimleri tarihî ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra süslemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özellikler gibi bilgilerle ziyaretçilerine sunan sergi, Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma gayretleriyle başlayan hat ve tezhip sanatının gelişimine AKM’de tanıklık etme imkânı sunuyor.

Ahmet Misbah Demircan

“Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’in müjdelendiği andan günümüze kadar insanlığa rehberlik etmenin yanı sıra Türk-İslâm medeniyetinin sanat ve estetik anlayışına da ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan şunları kaydetti:

“Hat, tezhip, cilt ve ebru sanatlarıyla bütünleşen el yazması Kur’ân-ı Kerîm nüshaları dünyanın en zengin yazma eser koleksiyonlarına ev sahipliği yapan ülkemizin en nadide sanat şaheserleridir. Peygamber Efendimize Kur’ân’ın indirildiği ve kutsal risâlet vazifesinin verildiği mübarek Ramazan ayı boyunca, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın marifetiyle bu kutlu değerleri seyreyleyecek olmak hepimiz için büyük bir mutluluktur.”

12 asırlık mushaf-ı şerif

“Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi, İslam tarihinin kâğıdın henüz yazı malzemesi olarak kullanılmadığı dönemden Osmanlı İmparatorluğu’na dek uzanan geçmişini kadim Kuran-ı Kerimlerle aydınlatıyor. Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin koleksiyonunda bulunan ve altın kullanılarak parşömen üzerine kûfî hatla yazılan 12 asırlık Mushaf-ı Şerif, serginin ziyaretçilerle buluşturduğu en kadim eser olma özelliği taşıyor.

İstanbul’u fethedeceği Hz. Muhammed’in hadisiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet’in vakfettiği el yazması Kur’an-ı Kerim ve Altın Orda Devleti’nin 9’uncu hanı Özbek Han için kâğıt üzerine tahrirli altın mürekkeple yazılan Mushaf-ı Şerif de “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi’nde ön plana çıkan eserler arasında yer alıyor.

“Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi, Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin indirildiği ve kutsal risâlet vazifesinin verildiği Ramazan ayı boyunca, 29 Nisan’a kadar AKM Galeri’de gezilebiliyor.