Kuveyt Türk’ten sesli kitap

18 Mayıs 2020

Kuveyt Türk, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitim alan öğrencilere yönelik bir projeye imza attı. Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku't-Tayr eserinden uyarlanan Kuşların Şarkısı sesli kitap haline getirildi. Hüdhüd kuşunun rehberliğinde Kaf Dağı’nı aşarak Simurg’a ulaşmaya çalışan 30 kuşun zorlu serüveni, 10 bölüm halinde öğrencilerin istifadesine sunuldu. Ayşenur Kapusuz’un kaleme aldığı ve seslendirmesini Hatice Âlime Şahintürk’ün yaptığı sesli kitap, 10 bölüm halinde öğrencilerin ilgi ve beğenisine sunuldu.

İbretlik hikâyeler

İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından kaleme alınan Mantıku't-Tayr (Kuşların Diliyle), tasavvuf edebiyatının başyapıt eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. 4 bin 724 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış eserde, padişahı bulmak için çıkacakları yolculukta Süleyman Peygamber'in sırdaşı Hüdhüd kuşunu kendilerine rehber olarak seçen kuşların serüveni anlatılıyor. Eserde Hüdhüd, kendisine tabi olan kuşları Kaf Dağı'nın arkasında yaşayan padişahları Sîmurg'a götürmeyi amaçlıyor ancak seyahatin zahmetli ve tehlikeli olduğunu anlayan kuşlar, farklı konularda Hüdhüd’e sorular sorarak yolculuktan vazgeçmeye çalışıyorlar. Hüdhüd ise ibretlik hikâyeler ve kıssalar anlatarak kuşları ikna etmeye çabalıyor.

Eserin e-kitap halini (www.kuveytturk.com.tr/kuslarinsarkisi ) okuyabilir veya sesli kitap halini ( www.youtube.com/user/KuveytTurkBankasi ) adresinden dinleyebilirsiniz.

6 eser yayınlandı

Kuveyt Türk, bugüne kadar Kaybolan Çeşmeler, Kaybolan Meslekler, Evliya Çelebi Hac Yolculuğunda, Kuşların Şarkısı, Anadolu Sanayi Devrimi ve 60. Sanat Yılında Bestekâr Hâfız Âmir Ateş eserleri yayın hayatına kazandırdı.