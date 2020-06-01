Lady Gaga'nın yeni albümü “Chromatica” çıktı!
Lady Gaga'nın altıncı stüdyo albümü olan 16 şarkılık “Chromatica” dijital platformlardaki yerini aldı.
Lady Gaga'nın altıncı stüdyo albümü olan 16 şarkılık “Chromatica” dijital platformlardaki yerini aldı.
Geçtiğimiz haftalarda albümden 'Studip Love' ve Ariana Grande düeti 'Rain On Me' yayınlandı. 58 ülkede iTunes listelerinin zirvesine çıkan 'Stupid Love', toplamda dijital platformlar üzerinden 300 milyondan fazla dinlendi. Albümde Ariana Grande dışında Elton John ve Blackpink işbirlikleri de dikkat çekiyor.