Le Cordon Bleu ile “Bir Sofra”da…

Le Cordon Bleu, 10. kuruluş yılı ışığında ünlü mezun şefleri ve sektörün kanaat önderleriyle birlikte, 2022 gastronomi trendlerini “Bir Sofra” teması altında buluşturdu. 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’nin çatısı altında açılan Le Cordon Bleu-İstanbul’un düzenlediği toplantıda; farklı mutfak kültürlerinin birbirine ilham vererek insanları yakınlaştırması ve Türk mutfağının zenginliği anlatıldı. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan küçük ölçekli kadın üreticiler ile kültür paylaşımı yapan genç öğrenciler de onların hikâyelerinden ilham alarak bu zenginliğin başka bir boyutunu misafirlere lezzetli reçeteleri ile sundular.



Defne Ertan Tüysüzoğlu

Le Cordon Bleu mezunu ünlü şeflerin ve gastronomi alanında uzmanların katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, “Bu sene 5.sini gerçekleştirdiğimiz Gastronomi Trendleri etkinliğimizde, farklı coğrafi, kültürel ve etnik unsurların birlikteliği ile güçlenen mutfak mirasımıza dikkat çekmek istedik. Bu nedenle farklı kültürlerden beslenen ve bunu mutfaklarına yansıtan dört mezunumuzu davet ettik. Diğer yandan, bu zenginliğin daha sonraki nesillere aktarılabilmesi için kadınüreticiden.com platform kurucularından Kübra Yüzüncüyıl ile küçük ölçekli üretici kadınlar ve öğrencilerimizi bir araya getiren bir proje geliştirdik. Üretici ablalarımızla tanışan öğrencilerimiz onların hikayelerinden ilham alarak, onların ürünleri ile harika reçeteler hazırladılar. Bir sofrada buluşmanın güzelliğini çok yönlü olarak yaşadık ve misafirlerimize yaşattık” dedi.

Olivier Gauvin

Toplantıya ev sahipliği yapan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ise Fransa Sarayı’nda, Gastronomi Trendleri Buluşması vesilesiyle, konuklarını ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir buçuk yıl önce Türkiye’ye geldiğimde Türk mutfağının zenginliğinden çok etkilenmiştim. Ayrıca mutfaklarımız arasındaki ortak noktalar da beni şaşırtmıştı. Türkiye Fransa dostluğunda mutfağın da pay üstlendiğini gördüm. Çatısı altında bulunduğumuz Fransız Sarayı da hem bugüne hem de geleceğe dönük, tarihi kimliğiyle ülkelerimiz arasındaki bağa ışık tutmaktadır. Le Cordon Bleu İstanbul mutfak okulu da bu dostluğa ayrı bir örnektir.”

Tarımsal üretimde kadın eli



Etkinliğin ikinci bölümünde söz alan kadınüreticiden.com platformu kurucusu Araştırma Görevlisi Kübra Yüzüncüyıl ise küçük ölçekli üretici kadınları destekleyerek alternatif bir beslenme biçimi oluşturulabileceğine dikkat çekerek, “Doğaya dost üretim yapan küçük ölçekli kadın üreticiler ata tohumlarına, geleneksel tarım metotlarına ve bitkiyi koruma yöntemlerine ilişkin bilgiyi sözlü tarih yöntemiyle nesilden nesile aktarıyor. Kâr amacı gütmeyen dayanışma platformu kadınüreticiden.com tarımsal emeği en çok veren kadınlara destek olmak için çalışıyor, küçük ölçekli üretici kadınları gıda güvencesinin teminatı olarak görüyor” dedi. 5. Gastronomi Trendleri Buluşması Kadın üreticiler ve öğrencilerin deneyimlerini paylaşması ve geliştirdikleri reçetelerin sunumu ile sona erdi.