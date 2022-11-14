Le Cordon Bleu İstanbul 10. yaşını Fransız Sarayı’nda kutladı

Türkiye’de Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde eğitim veren Le Cordon Bleu İstanbul, 10. kuruluş yılını kutladı. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro’nun himayelerinde Fransız Sarayı’nda gerçekleşen lansmana Le Cordon Bleu öğrencilerinin tatlarıyla, Vakko ESMOD öğrencilerinin tasarımladığı ve Le Cordon Bleu mezunlarının çikolata çalışmaları ile bezedikleri kıyafetler damgasını vurdu.

Türkiye’de bir ilk

Le Cordon Bleu İstanbul 10. kuruluş yılında Vakko ESMOD iş birliğinde Türkiye’de daha önce yapılmayan özel bir defileye imza attı. Öğrencilerin dizayn ettiği beş kıyafet, Le Cordon Bleu İstanbul öğrencilerinin tasarladığı çikolatalarla süslenerek konukların beğenisine sunuldu.

Hervé Magro

Fransa Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Le Cordon Bleu’nün İstanbul töreninde kurdeleyi bundan 10 yıl önce Fransa İstanbul Başkonsolosu olarak kesmiştim. Ne güzel tesadüftür ki, 10. yılını sizlerle kutlamak için bu kez Türkiye Büyükelçisi olarak yeniden İstanbul’a gelmek çok mutluluk verici. Fransa’nın ve Türkiye’nin daha iyi anlaşması için gösterdiğiniz somut katkıdan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunarım.”

Defne Tüysüzoğlu

Le Cordon Bleu’nün Türkiye’ye gelmiş olmasının gastronomide Türkiye’nin sınıf atlaması için bir zemin hazırladığını belirten Defne Ertan Tüysüzoğlu şunları söyledi:

“10. yılımızda başlattığımız Türk Mutfağı sertifika programımız önemli bir çalışma oldu. İlk mezunlarımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın dört bir yanında yaşayan mezunlarımızla genel katılıma açık, ücretsiz çevrimiçi master classlar düzenledik. Yine 10. yıla özel olarak çeşitli mezunlarımızın reçetelerini sosyal medyadan paylaşıyoruz. Bu reçetelerle dijital bir yemek kitabı hazırlıyoruz. 10. yılımızda özellikle gençlerle olan paylaşımları önemsedik. Çeşitli üniversitelerin gastronomi kulüplerine de kampüsümüzde master classlar düzenledik. Sadece kendi öğrencilerimizin değil tüm sektör paydaşlarının eğitimi ve gastronomimizin gelişmesi en önemli misyonumuzdur. “

Hüsnü Özyeğin

Mesleki eğitimin yanında sahip oldukları yenilikçi ve girişimci ruhun mezunlarını sektörde önemli bir yere taşıdığını söyleyen Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, “Özyeğin Üniversitesi’nin sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da başarılı olacak mezun yetiştirilmesini hedefledik. Bu mezunlarla Le Cordon Bleu sertifikalı ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezunlarımız oluyor. 156 öğrencimiz 19’u Michelin yıldızlı olmak üzere 140 yurt içi, 34 yurt dışı staj yaptı. Hem öğrencilerimiz yurt dışına gidiyor hem de yabancı öğrenciler eğitim almak için bize geliyor. Bu seneki yabancı öğrenci sayımız 179. Öğrencilerimiz çok enteresan çalışmalara da imza atıyor. Örneğin, Starbucks’lara gittiğinizde bizim öğrencilerimizin hazırladığı dört tarifi görebilirsiniz. Gerçek iş dünyasının içinde gelişime ve fırsatlara açık bir meslek hayatı sunuyoruz” dedi.