Legoland® Discovery Centre İstanbul, altı yaşında

Legoland® Discovery Centre İstanbul, altıncı yaş gününü kutladı. 31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen kutlama kapsamında hem yerel hem dünyadan önemli yapıların sergilendiği Miniland’de Çin Seddi minyatürü ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Tasarımı ve yapımı Legoland® Discovery Centre Model Yapım Uzmanı Deniz Can Doğan’a ait olan 3 metre uzunluğundaki Çin Seddi minyatürü için yaklaşık 100 bin LEGO® parçası kullanıldı. Yapımı 220 saat süren minyatür, Çin’deki Legoland® Discovery Centre’dan sonra dünyadaki ilk Çin Seddi modeli olma özelliğini taşıyor.

Çin Seddi minyatürüyle birlikte MINILAND’de 15’i yerli 10’u dünyaca ünlü yapıların modelleri olmak üzere toplamda 25 yapı yer alıyor.