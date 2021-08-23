Lezzet Fabrikası’ndan kadın üreticilere destek

2000 yılından bu yana taşıma yemek hizmetinin yanı sıra yerinde üretim ve ziyafet catering hizmetleri de veren Üç Öğün Catering, yatırımlarını ve dönüşüm sürecini yeni marka ismi Lezzet Fabrikası altında sürdürüyor. Firma, 2018 yılından bu yana Murabahat Real Estate Solutions (Mresco Türkiye) bünyesinde hizmet veriyor.

Firma İçdaş, Eczacıbaşı, Cengiz Makina, Piri Reis Üniversitesi gibi referanslarıyla geniş bir sektörel yelpazeye yılda 10 milyon öğün yemek sunuyor. İstanbul’da günlük 50 bin kişi kapasiteli yemek fabrikasında 550 personeliyle çalışmalarını yürüten Lezzet Fabrikası, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Denizli’de bulunan butik mutfaklarıyla da yine kurumsal müşterilerine yemekler hazırlıyor.

Sürdürülebilirliği temel alan, iyi, temiz ve adil gıda bakış açısıyla hareket eden iş modelleri doğrultusunda kurumsal kimliklerinde dönüşüme gittiklerini belirten Mresco Türkiye Group CEO’su Oya Zingal, lezzetli ve sağlıklı yemeği üreten, adil fiyat politikası uygulayan, işini tutkuyla yapan personeliyle öne çıkan bir işletme olarak sektörde birçok yeniliğe imza atacaklarını belirtiyor.

Oya Zingal, atık gıdaları miktar ve atık çeşidine göre sınıflandırarak değerlendirdiklerini, hayvan barınaklarına veya çeşitli hayır kurumlarına yardım olarak gönderdiklerini belirtiyor.

Kadın üreticilere destek!

Firma, “Mutlu Cuma” adı verilen uygulama kapsamında her ayın son cuma günü, seçilen “nitelikli” bir gıda ürünü ile toplu yemek menülerinde rastlanmayan özel bir menü oluşturuluyor. Oya Zingal, tabldot yemek hizmeti verdikleri kurumsal firmaların çalışanlarına rutinin dışında keyifli bir yemek deneyimi sunulurken, menüdeki ana ürünü kadın kooperatiflerinden temin ederek kadın üreticilere destek sağladıklarını söylüyor. Projenin hey ay farklı bir ürünü odağına alarak ve kadın üreticiler ile devam edeceğini belirten Zingal, pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilenen küçük üreticiler ve tarımsal üretimin en değerli parçalarından kadın kooperatifleri ile bu sıkıntılı süreçte güç birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor.