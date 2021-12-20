Limak Filarmoni’den yılbaşı konserleri

Limak Vakfı’nın sanata destek amacıyla 2017’de kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Türk müziğini çok sesli yorumlayarak geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Orkestra bu kapsamda önümüzdeki günlerde iki yılbaşı konserine imza atacak.

Limak Filarmoni Orkestrası’nın kurucularından olan Tenor Murat Karahan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek özel konserlerde, İtalyan Soprano Anna Pirozzi de sahne alacak. Konserlerin şefliğini İtalyan Orkestra Şefi Francesco Ivan Ciampa üstlenecek.

21 Aralık Salı günü CSO Ada Ankara’da, 24 Aralık Cuma günü ise İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek konserlerde, Gianni Schicci, Adria Lecovreur, I Pagliacci, La Forza, Tosca, Aşk İksiri gibi eserler seslendirilecek.