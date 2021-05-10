Livaneli’nin yeni romanı “Balıkçı ve Oğlu” yakında raflarda

Zülfü Livaneli, yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’nda son yılların en can yakıcı ve büyük dramlarından “göçmenliği”; balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. Livaneli, okurlarını Ege kıyılarında bir yolculuğa çıkarırken sadece yaşanan can pazarına değil, yapılan ekolojik yıkıma da dikkat çekmeyi hedefliyor.

Zülfü Livaneli’nin, üç yıl aradan sonra yazdığı ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanacak yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, 25 Mayıs’tan itibaren ön siparişte.