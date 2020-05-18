“Lütfi Özkök: Portreler” sergisini sanal turla keşfedin

18 Mayıs 2020

İstanbul Modern, evde kalıp sosyal etkileşimi sınırladığımız bu günlerde dijital platformlardaki içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Müze şimdi de “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisini sanal turla evde keşfetme olanağı sunuyor: https://www.dreamreality.com.tr/3d-model/istanbul-modern-lutfi-ozkok-portreler/fullscreen

İstanbul Modern sanatı evinizden ayrılmadan deneyimlemeniz için izleyicileri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor. Sanal tur, dijital arşiv ve koleksiyon seçkilerinin yanında pek çok farklı içeriği de YouTube kanalı, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden izleyiciyle paylaşan İstanbul Modern, “Lütfi Özkök: Portreler” fotoğraf sergisinin sanal turunu erişime açtı. Sergi, yazar ve sanatçı portreleri ile uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün 1950’li yıllardan itibaren edebiyat ve sanata yön veren 80 ismin fotoğrafına yer veriyor. “Lütfi Özkök: Portreler” sergisi, bir döneme tanıklık ederken, izleyiciyi portre fotoğrafının sunduğu anlamlar üzerine düşünmeye de davet ediyor. Sanal turda fotoğraflara, Lütfi Özkök'ün hayatına dair bir belgesel, sergi metinleri, ses kayıtları, belge ve görseller eşlik ediyor. Sanal turda serginin küratörü Demet Yıldız, sanatçının hayatına ve çalışmalarına odaklanan Osman İkiz’in Rüzgârların Yolunda ile Nilgün Uzun Uluocak’ın editörlüğünü yaptığı Portreler, Türk Edebiyatına Dönemsel Bakış adlı kitaplardan alıntıları seslendiriyor.

Özkök’ün torunu Anna Juhlin’in Stockholm Tempo Belgesel Film Festivali’nde genç yönetmenler dalında birincilik kazandığı ve dedesinin yaşamını anlatan Fil Gibi Evdeki Şair (Poeten i Elefanthuset) adlı 2010 tarihli belgesel film de sanal turda izleyiciyle buluşuyor.