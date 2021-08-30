Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri sergisi Bodrum’da

Macar Kültür Merkezi ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği’nin işbirliği, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı’nın desteği ve Oasis Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi 10-27 Eylül tarihleri arasında gezilebilecek. Araştırmacı ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Türkiye’nin ilk 50 yılına kadar olan mimari dünyaya ışık tutmayı hedefliyor. Sergi aynı zamanda, eğer bu projeler gerçekleşmiş olsalardı nasıl dururlardı diye ziyaretçinin zihninde canlandırmasına imkân tanıyor.

Sergi, ünlü Macar mimarlar tarafından tasarlanan fakat hayata geçmemiş bina projelerini, birbiriyle iletişimli bir şekilde görmeyi ve yorumlamayı mümkün kılıyor. Cumhuriyet’in ilk döneminde çok sayıda Alman, Fransız ve Avusturyalı mimarın çalışmalar yaptığı biliniyor.

Macar mimarların sergide yer alan, proje olarak sunulmuş fakat hayata geçmemiş tasarımları şöyle:

1856 - Imre Henszlmann: Kırım Savaşları'nda hayatını kaybeden İngiliz askerlerini anmak üzere İstanbul'da kurulacak bir kilisenin proje yarışmasına teslim edilmiş olan tasarımı, Soli Deo Gloria takma ismiyle – Beyoğlu, İstanbul



1937 - József Vágó: TBMM binası tasarım yarışması – Çankaya, Ankara



1937 - Alfréd Bardon ve Károly Dávid: Karaköy’deki Uluslararası Liman Ziyaretçi Salonu proje yarışması için teslim edilmiş olan, ‘Yelken’ isimli proje – Karaköy, İstanbul



1938 - Ferenc Hillinger: İstanbul Boğaziçi’nde bir konutun taslak krokisi – İstanbul



1956 - LAKÓTERV (István Janáky, József Körner, Péter Molnár, Antal Vass ve István Zilahy): Kavala Oteli projesi – Fenerbahçe, İstanbul



1957 - LAKÓTERV (István Janáky, György Jánossy, Olga Mináry, Lajos Zalaváry): İşhane (apartman ve ofis binası) – Ulus, Ankara.