Madame Tussauds İstanbul ziyaretçi kabulüne başladı

13 Temmuz 2020

Dünyaca ünlü yıldızların balmumu figürleriyle yan yana gelme fırsatı sunan Madame Tussauds İstanbul Covid-19’la mücadele ve karantina sürecinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Merkez içerisinde sergilendikleri noktalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen Madame Tussauds İstanbul’un ünlüleri, ilk ziyaretçilerini maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla yüzlerinde maskeleri takılı olarak karşıladı.

Madame Tussauds’yu bünyesinde bulunduran Merlin Entertainments Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner açılışla ilgili olarak “Madame Tussauds’nun sadece Türkiye’de değil; dünyanın 24 metropolünde merkezi bulunuyor. Merlin Entertainments ise tüm dünyada 130 eğlence merkezi işletiyor. Covid-19 ile mücadele sürecinde önce Çin’deki, ardından Avrupa, Amerika ve Türkiye’deki merkezlerimizi ziyarete kapattık. Salgın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyadaki merkezlerimizi sarstı ama bize de virüsle mücadele ve alınacak tedbirler konusunda geniş bir bilgi birikimi kazandırdı. Bu bilgiler ışığında sıkı önlemler alarak merkezimizi yeniden açılışa hazırladık” şeklinde açıklamada bulundu.