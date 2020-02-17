Mamut’ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu

17 Şubat 2020

Mamut Art Project, bağımsız yeteneklere sergi alanı sunmanın ötesinde; portfolyo günleri ve tüm sanatçılarına sunduğu süresiz destekle onları sektör profesyonelleriyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Mamut Art Project’in 8. edisyonu 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte bu yıl, yaklaşık bin 500 başvuru arasından seçilen 25 kadın, 20 erkek toplam 45 sanatçının eserleri sergilenecek.

2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, sekizinci kez güncel sanatta umut vaat eden taze yeteneklere, işlerini sergileyeceği bir keşif alanı sunmayı hedefliyor. Her yıl alanında uzman isimlerden jüri üyeleri tarafından belirlenen sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sunan Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.

Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan Mamut, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını amaçlıyor. Yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, önceki 7 yıl boyunca 367 kadar umut vaat eden yeteneği sanatseverlerle buluşturdu.

Bin 500 başvuru yapıldı

Son 3 yılda 53 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project’in bu yılki başvuru sürecinde; Mamut ekibi Portfolyo Günleri kapsamında toplamda 250’yi aşkın sanatçı ile birebir portfolyo görüşmeleri gerçekleştirdi. Mamut’a 2020 edisyonu için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden bin 500 başvuru yapıldı ve bu zamana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu.

Mamut Art Project bu yıl da 25’i kadın, 20’si erkek 45 sanatçının ve çeşitli sanat dallarının bir arada görülebileceği bir seçki sunacak.