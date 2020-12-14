Mark Eliyahu 20 Aralık’ta Zorlu PSM Online’da!

Doğu ve Batı'yı sentezleyen müziğiyle insanı ses yolculuğuna çıkarmayı hedefleyen müzisyen ve besteci Mark Eliyahu, Zorlu PSM Online’a özel kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştirdiği bir performans sergileyecek. Eliyahu, ful orkestrasıyla vereceği bu konserde yeni parçalarını da seslendirecek. Konser, 20 Aralık Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’da yayınlanacak…