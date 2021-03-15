Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında, Zeytinburnu Belediyesi tarafından TBMM ve Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı iş birliğiyle hazırlanan “Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy” sergisi Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde açıldı.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda özel davetlinin katıldığı “Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy” sergisinin açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Mehmet Âkif Ersoy’un torunlarından Fatoş Şengör ve Selma Aragon da katıldı.

TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop açılışta yaptığı konuşmada “inanıyorum ki, Mehmet Âkif’i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. Şanlı tarihimizle parlak istikbalimiz arasındaki mânâ köprüsünü yeniden kurmaktır. Birlik ve beraberliğimizin temeli olan milli irademizin tecelligâhı TBMM’mizin kuruluş felsefesini anlamaktır. Çünkü Mehmet Âkif cemiyettir, millet ve milliyettir. Aynı zamanda ümmettir. Mehmet Âkif 100 yıl öncesinden büyük bir zafer müjdesidir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine, zulme ve zalime karşı kararlı duruşumuzdur. Bu bağlamda sanatın ve hayatın her aralığında Mehmet Âkif’in hak ettiği şekilde anlatılmasının, milli varlığımızın bekasına, şuuruna, birlik ve beraberliğimizin ikamesine ve idamesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Arısoy

Serginin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstiklal Marşı’nı yazan Mehmet Âkif’in özellikle mebus kimliği ile yeterince tanınmadığına değinerek, “İstiklal Marşı, büyük şair ve dava adamı Mehmet Âkif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam eden Millî Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi bir eser. Bir direnişin destanı. İstiklal Harbimizin manifestosu. Mehmet Âkif merhumun hasta yatağında söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu vesileyle milli şairimizi, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz.” dedi.

Programın ardından Doç. Dr. Murat Kara tarafından resmedilen Mehmet Âkif Portresi, Zeytinbunurnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a takdim edildi.

Çoğu ilk kez sergide

İstiklal Marşı’nın ilk el yazısı örnekleri, ilk taş plaklarının yer aldığı “Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy” sergisi, TBMM’nin 1’inci Dönem Burdur Mebusu ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un çok fazla bilinmeyen mebus kişiliği ile şiirleri, Millî Mücadele’deki rolü, ailesi, entelektüel çevresi ve yaşamına ışık tutmayı amaçlıyor. Mehmet Âkif Ersoy’un kendine ait bastonu, saati ve kalemi gibi şahsi eşyaları, orijinal fotoğrafları, el yazısı şiir örnekleri, özgün yazışmaları ve 1921’den bugüne her türlü basılı materyalleri, ülkemizin “ilk Mehmet Âkif koleksiyonerleri” olarak tanınan M. Ruyan Soydan ve Yusuf Çağlar’ın yıllardır topladıkları malzemeler ilk kez bu sergi ile bir araya geliyor.

Ayrıca, Şerif Muhiddin Targan’ın Mehmet Âkif portresi ve Heykeltıraş Yavuz Görey’in vefatında bizzat yüzünden kalıp aldığı Âkif büstü gibi orijinal sanat eserleri ve devlet arşivlerindeki resmi evraklar sergide dikkat çekiyor.

Sergi, 16 Mayıs’a kadar gezilebiliyor.